Cor 1 gennaio 2022 Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia gialle Sarà il monitoraggio dei prossimi giorni a dare maggiori indicazioni circa la progressiva avanzata del virus anche in Sardegna, che negli ultimi giorni ha segnato numeri prooccupanti di contagi tanto da far presagire un possibile cambio di fascia



SASSARI - Passeranno in zona gialla da lunedì 3 gennaio Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. Alla firma l'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza per il passaggio di fascia. Si aggiungono alle regioni già in fascia gialla da due settimane: Venezia Giulia, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Calabria (gialle dalla settimana ancora precedente). In totale sono 11 le regioni gialle, tutte le restanti sono bianche. Sarà il monitoraggio dei prossimi giorni a dare maggiori indicazioni circa la progressiva avanzata del virus anche in Sardegna, che negli ultimi giorni ha segnato numeri prooccupanti di contagi tanto da far presagire un possibile cambio di fascia.