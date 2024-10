Cor 2 gennaio 2022 Almeno 600 Covid+ ad Alghero: Commissione «Smantellato l'Ospedale Marino, addio eccellenza» Il 4 gennaio la riunione della Commissione Sanità del Consiglio comunale di Alghero. E´ sempre più emergenza: Fonti ospedaliere parlano di non meno di 600 positivi attivi in città. Saltato il sistema dei tracciamenti e la comunicazione



ALGHERO - «Situazione sanitaria e aggiornamento situazione Covid». Questo l'ordine del giorno con cui il presidente Christian Mulas ha convocato per la giornata di martedì 4 gennaio la V Commissione Sanità del Consiglio Comunale di Alghero, estendendo l'invito a partecipare a Flavio Sensi, neo direttore generale dell'Asl di Sassari, Gioacchino Greco, direttore f.f. del presidio di Alghero ed al sindaco Mario Conoci.



Com'è noto anche sul territorio di Alghero l'impennata di contagi ha messo a dura prova il sistema sanitario, mai in affanno come negli ultimi giorni per fronteggiare le numerose chiamate. Un vero e proprio caos, col sistema dei tracciamenti totalmente saltato, al pari di quello dello screening, decisamente insufficiente rispetto alle richieste. Capita così che numerosi utenti positivi al test antigienico rapido evitino perfino di rivolgersi all'Ats. Così per avere un dato più realistico sull'avanzata della pandemia è sufficiente parlare con un qualsiasi medico di area Covid, che non fatica a triplicare il numero dei positivi attivi su scala comunale (almeno 600), rispetto a quello ufficiale. Con una certezza non sottovalutabile: nonostante il gran numero di contagi, gli ospedalizzati rimangono in percentuale trascurabile, un dato che evidenzia, se mai ce ne fosse ancora necessità, la grande valenza delle vaccinazioni che anche ad Alghero hanno avuto un buon andamento.



E' in questo contesto che si riunirà la Commissione presieduta da Mulas (Udc), in attesa del Consiglio urgente previsto per il mese di gennaio. Oltre ai problemi di programmazione e prospettiva, con molti reparti in affanno e l'esigenza di personale, in città è nota la grave carenza di informazioni sull'emergenza epidemiologica in atto. Manca una reale comunicazione sull'andamento della curva dei contagi e manca totalmente l'informazione alla cittadinanza circa le buone prassi da adottare in caso di emergenza o urgenza. La Commissione Sanità tenterà così di accorciare la distanza tra il palazzo e i cittadini.