Alghero: Multipiano chiuso fino al 30 aprile

ALGHERO - Da lunedì 10 gennaio il parcheggio multipiano via Lo Frasso - Piazza dei Mercati (2° e 3° livello) resterà chiuso fino al 30 aprile al fine di consentire i lavori di ripristino delle misure di sicurezza e di adeguamento degli impianti di automazione. La Società In House, che gestisce i parcheggi nei due livelli dell'immobile, sta informando gli abbonati con i quali sta concordando le modalità di restituzione delle somme. «I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento degli impianti consentiranno, al termine, di restituire il parcheggio con rinnovata funzionalità» annunciano da Porta Terra.