5 gennaio 2022 «Air Italy, solo lacrime di coccodrillo» «Si prendano le responsabilitá e dicano la veritá ai lavoratori. Non ci sono più neanche gli aerei». Così Salvatore Deidda, deputato sardo di Fratelli d´Italia



CAGLIARI - «Come copione, ecco che dal Governo ai parlamentari della maggioranza si accappigliano per solidarizzare con i dipendenti Air Italy e a invocare interventi ma sino ad oggi? Era il 2020 quando scoppiò la crisi Air Italy e come Fratelli d'Italia proponemmo un tavolo di crisi del settore aereo chiedendo di affrontare la crisi Alitalia unitamente a quella di Air Italy, formalizzata con una interrogazione a cui nessuno ha risposto. Piú volte, pubblicamente, ho chiesto al Governo e alla maggioranza di intervenire ma nessuno ha concretamente mosso un dito. Quindi, ora? Volano gli stracci. Sono in grado di costruire un vettore nazionale, verificare le regole del mondo del settore aereo, dei contratti, se tutti gli operatori li rispettano? Il Ministero della Difesa a chi ha affidato il servizio appaltato ad Air Italy? Il Governo, visto che ha accordi commerciali con il Qatar su Difesa e non solo, ha mai prospettato riforme e soluzioni? So rispondere da solo, purtroppo. No. Si prendano le responsabilitá e dicano la veritá ai lavoratori. Non ci sono più neanche gli aerei». Così Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia.