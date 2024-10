Cor 5 gennaio 2022 Over 50 obbligo vaccinale, super pass a lavoro Approvato all´unanimità il nuovo decreto: l´obbligo vaccinale scatta per tutti gli over 50 e servirà il green pass (base o super) per entrare da estetisti, parrucchieri, negozi, servizi pubblici e privati



CAGLIARI - «Vogliamo frenare la crescita della curva dei contagi e spingere gli italiani che ancora non si sono vaccinati a farlo. Interveniamo in particolare sulle classi di età che sono più a rischio di ospedalizzazione per ridurre la pressione sugli ospedali e salvare vite». Così il premier Mario Draghi al termine della riunione del Consiglio dei Ministri. Il governo ha approvato all'unanimità un nuovo decreto con una serie di importanti misure per il contenimento della pandemia di Covid. Scatta l'obbligo di vaccinazione per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni, mentre per i lavoratori pubblici e privati, per accedere al luogo di lavoro sarà necessario avere il super green pass.