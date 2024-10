Cor 6 gennaio 2022 Ryanair, cancellazioni su Alghero e Cagliari Chiuso il 33% circa dei voli sul mese di gennaio sull´intero network in Italia. Coinvolti anche gli scali sardi di Cagliari e Alghero. A rischio anche i collegamenti di febbraio e marzo



ALGHERO - La pandemia mette a dura prova il calendario aeronautico su tutti gli scali italiani e la prima compagnia per traffico passeggeri, la Ryanair, è pronta a rivedere l'intero network per i prossimi mesi. Ridotto del 33% circa il numero dei voli per il mese di gennaio, con ripercussioni su tutti gli scali, compresi i due aeroporti sardi di Alghero e Cagliari. «L’emergere della variante Omicron e le relative restrizioni di viaggio hanno costretto Ryanair a ridurre il proprio operativo di gennaio su tutto il suo network - si legge in una nota della compagnia low cost irlandese. Gli operativi saranno rivisti questo mese man mano che saranno disponibili ulteriori informazioni scientifiche». Per tutti i passeggeri in possesso di regolari prenotazioni sugli scali di Cagliari e Alghero, è pertanto consigliabile seguire costantemente l'evolversi della situazione e controllare con frequenza la propria mail.