Scuola, rientro il 10 gennaio: screening il 7 e 8

ALGHERO - Niente scuola, di ogni ordine e grado, venerdì e sabato in Sardegna. Le lezioni riprenderanno lunedì 10 gennaio, al fine di effettuare uno «screening mirato sulla popolazione studentesca» nei giorni di chiusura. Lo prevede l'ordinanza firmata nelle ultime ore dal presidente della Regione, Christian Solinas, e diramata nella tarda serata di ieri. Obiettivo del rinvio è quello di rientrare in classe in sicurezza dopo le vacanze natalizie, un periodo in cui sono stati numerosi i casi di contagio da Covid-19, soprattutto tra i giovani, complice il dilagare della nuova variante Omicron. Così le aziende socio-sanitarie della Regione, è scritto nell'ordinanza «devono curare l'organizzazione di una campagna di screening mirato alla popolazione studentesca, mediante adeguati test ad alta specificità e sensibilità, da realizzarsi nei giorni precedenti la regolare ripresa delle attività di didattiche». Non è chiaro in che modo le competenti Asl possano e riescano a raggiungere tutta la popolazione scolastica nei soli giorni di venerdì e sabato, stante le note difficoltà che già oggi incontrano per garantire tracciamenti e screening.