Cor 6 gennaio 2022 Lotteria Italia: in Sardegna venduti 68mila biglietti A Sassari quasi 23 tagliandi staccati, davanti a Cagliari (19.780, +9,5%) e Sud Sardegna (10.360, +15,6%). A chiudere la classifica, la provincia di Oristano (9.000 tagliandi, +10,3%) e Nuoro (6.440, +3,9%)



SASSARI - Salgono i dati della Lotteria Italia in Sardegna: in regione il totale delle vendite è stato di 68.420 biglietti, l’11,4% in più rispetto allo scorso anno. Tra le province, rileva agipronews, spicca quella di Sassari, prima con 22.840 biglietti venduti (+13,9%) davanti a Cagliari (19.780, +9,5%) e Sud Sardegna (10.360, +15,6%). A chiudere la classifica, la provincia di Oristano (9.000 tagliandi, +10,3%) e Nuoro (6.440, +3,9%). Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica d’Italia, sostenuta dall’Agenzia Dogane e Monopoli con l’azione del direttore generale, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.

RED/Agipro