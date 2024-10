Cor 6 gennaio 2022 Piano Centro Storico, osservazioni in Commissione Il Piano Particolareggiato del Centro di Alghero e Fertilia in commissione per la chiusura dell´iter. La riunione presieduta dalla Argiolas (FI) in calendario venerdì in modalità telematica a distanza



ALGHERO - Ultimi tasselli per la chiusura del Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione di Alghero e Fertilia, in adeguamento al Piano Paesaggistico regionale. Domani, venerdì 7 gennaio, è prevista la riunione della II Commissione consiliare per l'esame delle osservazioni e approvazione delle proposte motivate di accoglimento o rigetto. Il Piano particolareggiato, dopo la riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni predisposta nel mese di novembre, arriva alla conclusione dell'iter con la discussione in commissione presieduta da Tatiana Argiolas, prima dell'approdo in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.



Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Emiliano Piras, infatti, la Giunta aveva deciso di riaprire i termini delle osservazioni al Piano adottato dal Consiglio comunale il 17 dicembre 2018, riguardante il nucleo di antica e di prima formazione di Alghero e Fertilia (PPCS) in adeguamento al PPR (L.R. 8/04 ). La decisione di aprire ulteriormente alle osservazioni è stata adottata dall'esecutivo in relazione allE molteplici segnalazioni di cittadini interessati a formulare ulteriori osservazioni all'elaborato che determina le norme urbanistiche all'interno dei centri storici di Alghero e Fertilia.



«Abbiamo perciò voluto attribuire maggiore pubblicità la più ampia partecipazione possibile a questa importante attività di pianificazione del territorio, così come faremo per tutte le altre in itinere», conferma l'Assessore all'Urbanistica Emiliano Piras (nella foto insieme al sindaco Mario Conoci). Ora il passaggio in commissione per mettere in agenda l'approdo in Consiglio per chiudere il percorso dello strumento di programmazione.