Tortolì, 37enne ubriaco aggradì passanti

NUORO - I militari della Compagnia Carabinieri di Lanusei, nello specifico della stazione Carabinieri di Bari Sardo e di Urzulei, sono intervenuti nei giorni scorsi presso la via Monsignor Virgilio di Tortolì dove un operaio, 37enne romeno, dapprima ha danneggiato alcune autovetture in sosta e successivamente ha costretto i passanti ed esercenti a rifugiarsi nei locali, poiché violento ed aggressivo. I militari intervenuti, verificato quanto stesse accadendo, hanno immediatamente provveduto a bloccare il soggetto, visibilmente alterato dall’ uso sregolato di bevande alcooliche. Il giovane alla vista dei militari si è opposto con calci e pugni, tuttavia il personale intervenuto è riuscito velocemente ad immobilizzarlo ed a far intervenire il personale sanitario che gli ha così potuto somministrare dei primi sedativi. L’uomo, terminate le formalità di rito, è stato arrestato su disposizione del Procuratore della Repubblica Dottor. Biagio Mazzeo e condotto presso il carcere di Lanusei.