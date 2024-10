Cor 6 gennaio 2022 Riapre la Terapia Intensiva Covid ad Alghero Nata come terapia intensiva specialistica ma mai ufficialmente accreditata e operativa, se non per l´emergenza Covid nel 2021, riapre la struttura ubicata al Civile di Alghero, in sinergia tra Ats e Aou, dall´8 di gennaio. L'ex sindaco Bruno: «la coperta è corta si rischia la paralisi»



ALGHERO - Porta la firma del direttore generale dell'Asl 1 di Sassari, Flavio Sensi, e del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, Antonio Lorenzio Spano, la nuova disposizione urgente di assegnazione temporanea del personale per la riapertura in emergenza della Terapia intensiva Covid, presso l'ospedale Civile di Alghero.



Dall'Aou arrivano per i primi 30 giorni, eventualmente prorogabili, un dottore medico e tre specializzandi, mentre l'Asl dovrà garantire tre unità di personale rianimatore, a cui se ne aggiunge un quarto a tempo pieno. La struttura sarà operativa dal prossimo sabato 8 gennaio.



Il tutto avviene mentre la nuova terapia intensiva recentemente inaugurata a Sassari (30 posti letto) continua a rimanere chiusa per lavori. Durissimo il primo commento dell'ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, che parla «di inevitabili disagi per la chirurgia del Civile e del Marino, con l'ospedale che rischia la paralisi» e si domanda il perché «di una gestione così improvvisata dell’emergenza, senza alcuna programmazione».