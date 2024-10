S.A. 7 gennaio 2022 Parte il Corso di Meditazione ad Alghero Nelle lezioni vengono insegnate delle tecniche di rilassamento e di concentrazione tratte dalla tradizione orientale. Prima lezione di presetazione sabato 8 gennaio a San Michele



ALGHERO - Sabato 8 gennaio, con la lezione di presentazione, inizierà ad Alghero il nuovo corso della Scuola di Meditazione guidata dal padre gesuita Davide Magni, esperto in Meditazione Orientale e dagli allievi del padre Francesco Piras (1915-2014), fondatore della Scuola. Nelle lezioni vengono insegnate delle tecniche di rilassamento e di concentrazione tratte dalla tradizione orientale che ci aiutano a ritrovare calma, serenità ed energia per vivere bene e con consapevolezza il momento presente.



«L’esperienza pluridecennale di tanti iscritti ai Corsi della Scuola di meditazione, testimonia che questa pratica promuove l’attitudine a guarire dalle lacerazioni emotive, spirituali e fisiche che spesso affliggono la vita concreta e le relazioni interpersonali. Purtroppo, conosciamo bene la devastazione che la pandemia ha provocato. Finalmente incominciamo ad uscirne e possiamo contemplare un orizzonte di speranza rinnovata» è l'invito dei promotori.



A livello più alto, è stato sperimentato che, col tempo, la persona acquisisce maggiori strumenti per combattere lo stress e per raggiungere una migliore armonia nel rapporto con se stessa e con gli altri, aumentando la capacità di affrontare e risolvere i problemi e di integrarsi nell’ambiente in cui vive. La cultura orientale da millenni ha elaborato e sperimentato tecniche efficaci, che oggi possono essere di grande aiuto per la nostra società occidentale. Il corso, che non ha fini di lucro, si svolge ad Alghero presso la Chiesa di S. Michele (ingresso dal retro, l.go Lo Quarter), il venerdì sera, dalle 19.30 alle 20.30.

La lezione introduttiva, al termine della quale ci si potrà iscrivere, si terrà ad Alghero sabato 8 gennaio 2022, ore 19.30, presso la Chiesa di San Michele (ingresso dal retro, Largo Lo Quarter). Il corso inizierà sabato 15 gennaio alla stessa ora.