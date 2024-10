S.A. 7 gennaio 2022 Riparte Corso Istruttore di Ginnastica e Fitness A partire dal 29 gennaio a Quartu Sant´Elena lezioni in programma in modalità Dad e in presenza: prevista anche una giornata dedicata all´uso del defibrillatore



CAGLIARI - Dal 29 gennaio il C.S.A.In. - Comitato Provinciale Città Metropolitana di Cagliari organizza il Corso di Istruttore di I° Livello di Ginnastica - Fitness, disciplina sportiva Coni "Attività sportiva finalizzata a salute e fitness". Il percorso formativo, riconosciuto dall'Istituto di formazione CSAIn nazionale, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e Sport e Salute, si svolgerà in modalità Dad e in presenza a Quartu S.Elena.



Tra le materie del corso, oltre alla didattica teorica/pratica specifica della materia, si terrà anche una giornata dedicata all'utilizzo del defibrillatore e di manovre di disostruzione per adulti e minori post protocollo anti Covid. A fine corso verrà rilasciato il diploma nazionale e tesserino tecnico con assicurazione individuale plus RCT in convenzione C.S.A.In. e iscrizione nell'albo tecnici nazionali.