S.A. 7 gennaio 2022 Nuovo record: 1562 positivi in Sardegna 1369 quarantene in un giorno.



CAGLIARI - Non si placa la quarta ondata di Covid in Italia. In Sardegna si registrano oggi 1562 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 5824 persone testate. Ieri erano 1296.



Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10188 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (lo stesso numero di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 180 (7 in più di ieri).



13533 sono i casi di isolamento domiciliare (1369 in più di ieri). Si registrano 3 decessi: un uomo di 51 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 58 anni, residente nella provincia di Oristano; un uomo di 98 anni, residente nella provincia di Oristano.