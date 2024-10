Cor 9 gennaio 2022 Riapre la scuola, 53 positivi ad Alghero Nella due giorni di test riservati alla popolazione scolastica, eseguiti 2053 tamponi antigenici rapidi. Soltanto il 2,55% quelli risultati positivi. File e qualche polemica sabato, lavori regolari nella giornata odierna. I ringraziamenti del sindaco



ALGHERO - In attesa dei dati ufficiali aggiornati sul numero totale dei positivi e ospedalizzati sul territorio comunale, campagna di test più che confortante in previsione della riapertura delle scuole prevista per lunedì ad Alghero. Conclusa alle 14 di oggi (domenica) la due giorni di screening sugli studenti delle scuole di Alghero. In totale sono stati eseguiti 2075 tamponi (oltre 5000 gli studenti totali) e rilevati 53 positivi, pari al 2,55%.



«Anche questo screening ha rappresentato una prova di efficenza e grande collaborazione fra istituzioni sanitarie e amministrazione comunale, già ampiamente sperimentata con successo nell’hub vaccinale del Mariotti» ha sottolineato il sindaco Mario Conoci.



Il primo cittadino algherese ha voluto ringraziare gli operatori sanitari e amministrativi della Asl, i collaboratori comunali e i volontari «che con pochissimo preavviso hanno organizzato e dato, con generosità, la disponibilità per rendere possibile questa ulteriore attività a tutela della salute di tutti noi».



Prosegue intanto con una media di somministrazioni giornaliere ragguardevole anche l'attività del centro vaccini del Mariotti che dalla giornata di domani, per ottimizzare il lavoro, adotterà il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle ore 17; venerdì dalle ore 9 alle 14; sabato, domenica e festivi chiuso.