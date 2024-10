Cor 9 gennaio 2022 Barrali: cadavere nelle campagne del paese Si tratta del servo pastore disperso da qualche giorno, Antonangelo Lecca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Dolianova e Barrali per gli accertamenti del caso



CAGLIARI - Antonangelo Lecca, ex servo pastore, è stato rinvenuto cadavere sul letto di un piccolo laghetto nelle campagne del paese di Barrali. A breve distanza è stata recuperata anche la sua bici con la quale si sarebbe allontanato da casa lo scorso 5 gennaio, facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Dolianova e Barrali per gli accertamenti del caso, oltre agli uomini del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico che avevano avviato le ricerche da giorni.