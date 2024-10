S.A. 10 gennaio 2022 Il comico Maurizio Battista al Comunale di Sassari “Tutti contro tutti” è una spassosa analisi sociale ad altissimo tasso di ironia e comicità. Prima volta assoluta a Sassari, il 12 marzo al Teatro Comunale, unica tappa in Sardegna



SASSARI - Ridere, senza sosta, dalla prima all’ultima battuta. Dal primo all’ultimo minuto dello spettacolo “Tutti contro tutti”, lo show che il comico Maurizio Battista - volto noto del piccolo schermo e grande protagonista sui palchi dei teatri di tutta Italia di incursioni ad altissimo tasso di ironia e comicità - porterà per la prima volta assoluta a Sassari, il 12 marzo 2022 al Teatro Comunale. Unica tappa in Sardegna. Un grande evento griffato Insula Events, che riporta ancora una volta in Sardegna uno dei personaggi più amati della risata italiana, dissacrante e divertente, maestro della battuta e gran cerimoniere della satira, semplicemente complesso e sempre capace di strappare l’applauso alla platea grazie al suo osservare ironico ma attento e alla capacità di indagare la quotidianità (di tutti), in tutte le sue forme e sfaccettature.



“Tutti contro tutti” è una spassosa analisi sociale, compiuta attraverso un approccio certamente brillante e decisamente tagliente, ma al tempo amorevole, quasi commosso e sicuramente vicino e partecipe alle vicende messe in campo dall’umanità, dall’autore stesso, dal variare del mondo che lo circonda, il tutto con la leggerezza che deve - giustamente - rendere tutti il più leggero e avvolgente e coinvolgente possibile.



Tantissimi gli spettacoli di Maurizio Battista che ancora oggi viaggiano spediti sulle piattaforme TV, tantissimi i fan che partecipano ai suoi spettacoli in tutta Italia a caccia di una risata fragorosa, quella che per una sera almeno fa dimenticare preoccupazioni e pandemie (sempre nel pieno rispetto di norme, distanziamento e prescrizioni governative anti contagio). Si tratta di un vero top player: Dal quartiere di San Giovanni alle telecamere Rai di “Fantastico” e “Partita Doppia”. E poi ancora il “Dopofestival” del 1997 ad “Assolo” su La7 e la ribalta di Rai Due con “Era Meglio Da Piccoli”. Nel mezzo le serate al Teatro Sistina nella Capitale, lo straordinario successo ottenuto a “Colorado” e “Zelig”, i personal show messi in scena in Rai, il cinema e le esperienze fatte a “Ballando con le Stelle”, a “Striscia la Notizia” e al “Grande Fratello Vip”.



