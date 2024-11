Cor 11 gennaio 2022 Giardini Luther King: venerdì microchip ad Alghero Nuovo appuntamento con la microchippatura gratuita dei cani ad Alghero, fissato per venerdì 14 gennaio, con inizio alle ore 9, sempre nella sede dei Giardini Martin Luther King e ingresso (con mascherina indossata) rispettando l´ordine di arrivo



ALGHERO - Nuovo appuntamento con la microchippatura gratuita dei cani ad Alghero, fissato per venerdì 14 gennaio, con inizio alle ore 9, sempre nella sede dei Giardini Martin Luther King e ingresso (con mascherina indossata) rispettando l'ordine di arrivo. Per prenotarsi è sufficiente contattare uno dei seguenti recapiti: g.mariano@comune.alghero.ss.it telefono 079 9978 672; s.floris@comune.alghero.ss.it telefono 079 9978 888.



L'attività proseguirà sino a completamento della microchippatura dei cani prenotati e presenti, pertanto non si attenderanno i ritardatari, anche se prenotati. La microchippatura sarà effettuata a cura della Struttura Dipartimentale Anagrafe Canina e Randagismo Zona Nord dell'ATS Sardegna, Assl di Sassari, in collaborazione con l’Assessorato Politiche Ambientali del Comune di Alghero. Saranno accettati cani anche di altri comuni, purché ricadenti nel territorio di competenza dell'asso di Sassari. Gli animali non dovranno avere pulci, zecche o altri parassiti.



I cani aggressivi o di grossa taglia dovranno avere la museruola. L’iscrizione all’anagrafe canina, mediante l’applicazione del microchip è obbligatoria. La normativa prevede che i proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall’acquisizione del possesso. La mancata sottoposizione all’inoculazione del microchip è punita con la sanzione amministrativa per la violazione dell’art.5, comma 1 della Legge Regionale n.21 del 1994.