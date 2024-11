Cor 11 gennaio 2022 Solinas, Pais, Ganau: si scelgono gli elettori sardi Mercoledì prossimo 12 gennaio alle 11.00 è prevista la seduta del Consiglio nella quale dovranno essere nominati i delegati regionali della Sardegna per l’elezione del Presidente della Repubblica



CAGLIARI -Dopo la pausa festiva riprende l’attività del Consiglio e delle commissioni permanenti. Mercoledì prossimo 12 gennaio alle 11.00 è prevista la seduta del Consiglio nella quale dovranno essere nominati i delegati regionali della Sardegna per l’elezione del Presidente della Repubblica. Sulla loro scelta si gioca una disputa tutta interna al Centrodestra. I designati sono Solinas, Pais e Ganau, ma le fibrillazioni interne potrebbero giocare un brutto scherzo.



Dal pomeriggio del giorno precedente (la seduta è convocata per martedì 11 alle 16.00) la commissione Bilancio, presieduta da Stefano Schirru del Psd’Az, lavorerà ai principali documenti collegati alla manovra finanziaria: il Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2022-2024, il Dl 301 (Legge di stabilità 2022) e il Dl 302 (Bilancio di previsione 2022-2024).



Compatibilmente con i lavori dell’Aula, le seduta proseguiranno nei giorni successivi. I lavori si terranno nell’Aula consiliare. Mercoledì 12 alle 15.30 l’assessore Alessandra Zedda riferirà alla commissione Lavoro presieduta da Francesco Stara (Udc-Cambiamo) sulla parte di competenza della manovra finanziaria. Successivamente l’assessore della Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu illustrerà i piani regionali per la rete scolastica e l’offerta formativa per l’anno 2022. Sempre mercoledì alle 15.30 la commissione Sanità presieduta da Antonio Mario Mundula (Fdi) sarà impegnata sulla manovra finanziaria, a partire dalle relazioni dell’assessore della Sanità Mario Nieddu e dell’assessore Andrea Biancareddu, per le parti di competenza.



Per quanto riguarda la materia sanitaria, l’assessore Nieddu riferirà anche sul Piano preliminare di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e sul progetto di trasformazione del presidio ospedaliero S. Francesco di Nuoro in struttura “a direzione universitaria”, con riferimento ai reparti di cardiologia e unità di terapia intensiva coronarica. Giovedì alle 15.30 la commissione Autonomia, presieduta da Pierluigi Saiu (Lega), esaminerà la manovra finanziaria 2022-2024, che sarà illustrata per le parti di competenza dall’assessore Quirico Sanna.