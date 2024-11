Cor 12 gennaio 2022 A Cagliari 121 crociere nel 2022 S parte il 21 gennaio. Sono 121 gli scali in programma nel 2022, che coinvolgeranno 27 diverse compagnie. Un ruolo decisivo sarà svolto dalla nuova nave di Costa, la Costa Firenze, che farà il suo approdo nel porto di Cagliari per ben 33 volte



CAGLIARI - Cagliari si conferma anche nel 2022 una meta crocieristica tra le più gettonate in Italia, mantenendo una solida posizione nel mercato mediterraneo. L'attività di Cagliari Cruise Port riprenderà ufficialmente il 21 gennaio con l'arrivo della prima nave da crociera dell'anno. Si tratta di "Amera" dell’armatore tedesco Phoenix Reisen. Ben 121 gli scali in programma nel 2022, che coinvolgeranno 27 diverse compagnie. Un ruolo decisivo sarà svolto dalla nuova nave di Costa, la Costa Firenze, che farà il suo approdo nel porto di Cagliari per ben 33 volte, da aprile a novembre. Nella speranza di un rapido miglioramento della situazione sanitaria e della caduta delle restrizioni a terra per i crocieristi, il capoluogo si prepara ad accogliere i turisti e a conquistarli con il suo prezioso patrimonio culturale e con le sue straordinarie bellezze naturalistiche.