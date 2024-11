Pub 12 gennaio 2022 In Sardegna la possibilità di diventare gratis un operatore del benessere Grazie ai fondi della Regione Autonoma, Formatica offre in quattro città dell´isola dei corsi per diventare acconciatori o estetisti. Le preiscrizioni scadono il 28 gennaio e si effettuano su “Scuola in Chiaro” del MIUR



NUORO - Una validissima chance per imparare un mestiere e anche per adempiere all’obbligo scolastico e formativo: fino al prossimo 28 gennaio sarà possibile per studenti e famiglie iscriversi ai corsi IeFP (acronimo di istruzione e formazione professionale), destinati ai ragazzi dai 14 ai 17 anni (non compiuti al 14 settembre 2022), che anche quest'anno vengono proposti sul territorio grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna. L'agenzia Formatica, che ormai ha una sua presenza consolidata sull'isola grazie alla sua offerta formativa professionale, presenta quattro percorsi che coprono gran parte del territorio. Tre riguardano la qualifica di “Operatore del Benessere – Acconciatore” e hanno sede a Nuoro (via Marisa Bellisario, 61, presso Lariso), a Oristano (via Michele Pira 27 c/o Artigianservice) e a Olbia (presso le aule di SPS dell'aeroporto della Costa Smeralda). Altro corso per “Operatore del Benessere – Estetista” è attivo invece a Cagliari, con sede in via Saturnino 7. Tutti i quattro percorsi porteranno gli studenti a conseguire una qualifica europea III EQF spendibile sul mercato del lavoro.



Ciascuno dei quattro corsi ha una durata totale di 2970 ore, 990 per ogni annualità, articolandosi in un biennio finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione con rilascio della certificazione delle competenze e in un terzo anno a conclusione del quale si consegue l’attestato di Qualifica Professionale. Ognuno dei quattro progetti IeFP prevede 1500 ore di Sperimentazione Duale (400 ore di Impresa simulata e 1100 di Alternanza Formazione Lavoro in Azienda), oltre ad ore di formazione teorica e laboratoriale. Ogni corso adotterà metodologie didattiche diverse da quelle scolastiche tradizionali sfruttando piuttosto il coinvolgimento e la forza didattica delle esperienze realmente vissute. Anche gli strumenti usati saranno prettamente multimediali, sarà fornito ad ogni allievo gratuitamente un tablet grazie al quale potrà sperimentare l’apprendimento attraverso la gamification. Non mancheranno inoltre attività extra dal grande valore sociale, come sensibilizzazione e prevenzione del bullismo, lezioni sul contrasto dell'uso e abuso di alcolici e droghe, educazione all'immagine, al linguaggio audiovisivo e alla comunicazione multimediale, con visite didattiche e partecipazione a eventi di settore.



Oltre ai docenti saranno presenti dei tutor che seguiranno tutte le necessità dei corsisti, interfacciandosi con i genitori. Nell'ambito del corso viene utilizzato il sistema “Avatar”, un progetto sviluppato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa in linea con il programma europeo Guadagnare Salute, atto a promuovere stili di vita e comportamenti in grado di contrastare il peso delle malattie croniche degenerative, di grande impatto epidemiologico e mantenere e migliorare il benessere psicofisico degli adolescenti e futuri adulti cittadini. Le iscrizioni si effettuano tramite il portale “Scuola in Chiaro” del Miur al link https://bit.ly/3o01NoD: all'interno del portale deve essere inserito il codice meccanografico specifico per ogni singolo corso: NUCF034002 per Nuoro, ORCF027001 per Oristano, SSCF00800A per Olbia, CACF022004 per Cagliari. Per informazioni è possibile contattare Formatica all’indirizzo formazionesardegna@formatica.it, oppure ai numeri telefonici 050 580187 (interno 205) e 370 3690539 (referente Laura Loffredo). Tutte le lezioni avranno inizio nel mese di settembre 2022. Info sul sito www.istruzionetriennale.it.