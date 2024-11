Cor 15 gennaio 2022 Regione: il calendario delle Commissioni Riprenderanno, martedì 18 gennaio, i lavori delle commissioni permanenti del Consiglio regionale. In mattinata, alle 10.00, si riunirà la Quinta “Attività Produttive” presieduta da Piero Maieli (Psd’Az) per il parere di competenza alla manovra finanziaria



CAGLIARI - Riprenderanno, martedì 18 gennaio, i lavori delle commissioni permanenti del Consiglio regionale. In mattinata, alle 10.00, si riunirà la Quinta “Attività Produttive” presieduta da Piero Maieli (Psd’Az) per il parere di competenza alla manovra finanziaria. In programma le audizioni degli assessori Alessandra Zedda (Lavoro), Gianni Chessa (Turismo), Gabriella Murgia (Agricoltura) e Giuseppe Fasolino (Programmazione). I lavori della Commissione proseguiranno nel pomeriggio alle 15,30 per l’audizione dei commissari straordinari di Laore, Argea e Agris sulle coperture delle piante organiche e il possibile utilizzo delle graduatorie dei concorsi recentemente espletati dall’Agenzia Laore. Saranno inoltre sentiti i rappresentanti del Consorzio Biotecnico Mares sui piani di ripopolamento dei ricci di mare.



Alle 10,30, si riunirà la Prima Commissione “Autonomia”, guidata da Pierluigi Saiu (Lega) anche in questo caso per esprimere il parere di competenza alla manovra finanziaria. In programma le audizioni degli assessori al Personale e agli Enti locali Valeria Satta e Quirico Sanna.

Il parere alla manovra arriverà nel pomeriggio, alle 16,00, anche dalla Quarta Commissione “Governo del territorio” guidata da Giuseppe Talanas (Forza Italia) che ascolterà gli assessori Giorgio Todde (Trasporti), Gianni Lampis (Ambiente), Aldo Salaris (Lavori pubblici) e Quirico Sanna (Enti locali e Urbanistica). I lavori proseguiranno mercoledì 19 gennaio.



Alle 10.30 è prevista l’audizione del presidente della Regione Christian Solinas sul P/160 (Trasmissione delle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale n. 14 e 16 del 21 dicembre 2021 per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2006). Mercoledì 19 gennaio, alle 17.00, si riunirà, infine, la Terza Commissione “Bilancio” presieduta da Stefano Schirru (Psd’Az) per proseguire l’esame della Manovra finanziaria 2022-2024. In mattinata alle 11 scadranno i termini per la presentazione degli emendamenti.