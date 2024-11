Cor 17 gennaio 2022 Dopo-Vaccaro, caccia alla nuova assessora Toto-assessore ad Alghero. Nel giorno in cui si riunisce dopo più di un anno il tavolo di coalizione, rimbalzano le indiscrezioni sui possibili papabili alla successione di Giorgia Vaccaro (Lega) a Sant´Anna. Rimangono molti malumori



Nella foto: Giorgia Vaccaro col sindaco Mario Conoci ALGHERO - Per l'opposizione si tratta del «peggior assessore allo Sviluppo Economico che la città di Alghero abbia mai avuto e presentato nella sua storia». Parole pronunciate a chiare lettere nel corso della recente conferenza stampa svoltasi al Quarter [ GUARDA LE IMMAGINI INTEGRALI ]. Per Giorgia Vaccaro però, i problemi più grossi arrivano dalla sua maggioranza, con ampi settori apertamente contrari al proseguimento della sua esperienza all'interno dell'esecutivo, soprattutto adesso che si è superato il giro die si lavora per il rilancio dell'attività politica e amministrativa.Andrà in scena proprio oggi la prima tappa dell'atteso rilancio annunciato da sindaco e giunta qualche giorno fa [ CONFERENZA STAMPA META' MANDATO ]. Dopo più di un anno caratterizzato da non pochi problemi, si riunisce il tavolo di coalizione: due membri per partito convocati da Mario Conoci a Porta Terra per ridisegnare la strada che porterà alla chiusura del mandato nel 2024 e individuare le modifiche d'assetto in grado di garantire stabilità.Tra le priorità non più rimandabili, ci sarebbe l'imminente sostituzione della Vaccaro: rimane però d'obbligo il condizionale, considerato che ilsulla Lega va ormai avanti da parecchi mesi. Qualche giorno fa il sindaco, nel corso di un faccia a faccia movimentato, avrebbe chiesto al neo coordinatore regionale del Carroccio, Dario Giagoni, un nome nuovo. Sostituzione che però si starebbe dimostrando più ostica del previsto, a causa soprattutto dell'indisponibilità incassata da alcune figure. Rimarrebbe così sul tavolo una ristretta rosa di papabili, tra queste spiccano Monica Chessa, Rita Catardi, Stefania Sanna e Tiziana Lai.Nella foto: Giorgia Vaccaro col sindaco Mario Conoci