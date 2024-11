S.A. 17 gennaio 2022 Vaccini ai bimbi sardi: 21mila dosi in in un mese Restano ancora senza nemmeno una somministrazione 221.985 isolani, compresi però 64.152 bambini tra i 5 e gli 11 anni. Domenica 3mila prime dosi in Sardegna



CAGLIARI - In un mese in Sardegna sono stati somministrati 20.930 vaccini il 25% dei circa 83.900 bimbi tra i 5 e gli 11 anni e 4.221 seconde dosi, il 5% della platea.



Solo nella giornate di ieri a Carbonia, nel Sulcis, nella giornata vaccinale dedicata ai più piccoli, 400 bambini hanno ricevuto la prima somministrazione ricevendo "l'Attestato di coraggio" a ricordo dell'evento. Attualmente i sardi vaccinati sono 1.286.290, pari all'80,5% con un nuovo boom di prime inoculazioni che ieri, pur essendo domenica, ha sfiorato le 11mila dosi delle quali circa 3mila prime dosi.



La percentuale di vaccinati supera il 90% sopra i 60 anni, mentre per i 50-59enni ela fascia tra i 20 e 29 anni si arriva ad oltre l'86%. In totale restano ancora senza nemmeno una somministrazione 221.985 sardi, di cui 64.152 bambini tra i 5 e gli 11 anni.