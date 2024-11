S.A. 19 gennaio 2022 Servizio civile: candidature a Cagliari Servizio civile digitale a Cagliari: ancora pochi giorni per candidarsi. Confartigianato Sud Sardegna e ANCOS selezionano giovani “facilitatori digitali” tra i 18 e i 28 anni



CAGLIARI - I giovani sardi che volessero fare un’esperienza nel Servizio Civile Digitale a Cagliari hanno a disposizione ancora pochi giorni per

proporre la propria candidatura. Infatti, Confartigianato Sud Sardegna, attraverso la propria Associazione di Promozione Sociale “ANCOS”, nell’ambito del Servizio Civile Digitale, selezionerà 1 giovane da inserire nel programma “Cittadinanza digitale: accompagnamento all’uso consapevole ed efficace dei nuovi strumenti di accesso ai servizi” che durerà 12 mesi.



Il ruolo degli operatori volontari sarà quello di “facilitatore

digitale”, con l’obiettivo di fornire il supporto al cittadino

nell’utilizzo delle tecnologie digitali e l’accompagnamento

all’utilizzo dei servizi pubblici digitali. Per questo Confartigianato

e Ancos “premieranno” i candidati in possesso di competenze digitali

anche "formali".



Gli interessati, senza distinzione di sesso, che saranno impegnati nel progetto “Digital divide: facilitatori digitali ponte fra

generazioni”, per candidarsi dovranno avere tra 18 anni e non aver

superato i 28, essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e

presentare la domanda entro le 14 del prossimo 26 gennaio. Al

volontario verrà riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 euro.