Raffaele Cadinu 22 gennaio 2022 L'opinione di Raffaele Cadinu Strada al Carmine ma zero corsie



Con i lavori di costruzione del primo lotto Mamuntanas-Alghero, di cui al provvedimento del C.I.P.E. n. 54/2020 del 29/09/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 313 in data 18/12/2020 e registrato presso la Corte dei Conti il 09/12/2020, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi al “Collegamento S.S. 291 Sassari Alghero Aeroporto”. In pratica la nuova viabilità ANAS partirà dalla rotatoria (da costruire) all’incrocio della via V. Emanuele con la bretella del quartiere del Carmine, taglierà in parte l’oliveto esistente e arriverà alle spalle della stazione ferroviaria. Il quartiere del Carmine è diviso in due agglomerati, quello storico originario, comprensivo degli impianti sportivi e scolastici e l’altro, denominato “Lottizzazione Rinaldi”, che ha accesso direttamente dalla attuale bretella con la via Pere Català I Roca. Il progetto definitivo della Strada ANAS prevede l’eliminazione di tale accesso, e la “lottizzazione Rinaldi” dovrebbe essere collegata tramite la vecchia strada vicinale, oramai abbandonata, che sfocia di fronte all’istituto scolastico del Carmine. Il breve tratto di strada esistente, che permette l’accesso alla “lottizzazione Rinaldi” è, tra l’altro, stato realizzato con un progetto “parziale” approvato dal comune, dal quale emerge il fatto che la via Pere Català I Roca” è stata realizzata a metà, cioè mezza carreggiata e addirittura anche collaudata!. Come dire che in fatto di viabilità ad Alghero abbiamo una fantasia incredibile, comprendendo anche i mezzi collaudi, al pari delle buche e delle mezze buche. In conclusione, se prima della realizzazione della nuova arteria ANAS o, ancor meglio prima dell’accantieramento necessario per la costruzione della stessa infrastruttura, non sarà completato il breve tratto di strada (circa 90 metri) che collega via Pere Catala’ i Roca con la via del Carmine, agli abitanti dell’agglomerato sarà “fisicamente” impedita ogni via d’accesso con il resto della città. Non penserà l’Assessore Peru che basterà rivolgersi alla madonnina di Porto Salve appena ricollocata dal Sindaco per risolvere il problema?