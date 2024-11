Cor 24 gennaio 2022 Commissioni: il calendario in Regione Il calendario settimanale dell’attività delle commissioni sarà aperto domani (martedì 25) alle 10.30 dalla seduta della commissione Pubblica Istruzione e Cultura presieduta da Francseco Stara (Udc-Cambiamo)



CAGLIARI – Il calendario settimanale dell’attività delle commissioni sarà aperto domani (martedì 25) alle 10.30 dalla seduta della commissione Pubblica Istruzione e Cultura presieduta da Francseco Stara (Udc-Cambiamo). All’ordine del giorno alcune proposte di legge: prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyber bullismo (Comandini e più, Piras e più), inclusione sociale e promozione della lingua dei segni anche in forma tattile (Desirè Manca e più, Giagoni e più), e disciplina normativa della disabilità auditiva (Moriconi e più). Sempre martedì ma alle 11.00 la commissione speciale Insularità presieduta da Michele Cossa (Riformatori) ascolterà gli assessori della Programmazione Giuseppe Fasolino e dei Lavori pubblici Aldo Salaris.



Fasolino riferirà sulle attività preparatorie relative alla costituzione del tavolo tecnico-politico cui costi dell’insularità, mentre Salaris esporrà i risultati di una ricognizione sullo stato delle infrastrutture regionali. Mercoledì 26 alle 10.00, inoltre, la commissione Sanità presieduta da Antonio Mario Mundula (Fdi) discuterà due mozioni: riconoscimento di incentivi a favore del personale dei “servizi sanitari ausiliari esternalizzati” impegnati in attività di contrasto al Covid-19 e calendarizzazione di sopralluoghi nelle strutture sanitarie della Città metropolitana di Cagliari: Arnas, Aou e Asl 8.



Ancora per mercoledì 26 ma alle 10.30 è in programma la riunione della commissione Attività produttive presieduta da Piero Maieli (Psd’Az), con una lunga sessione di audizioni: sindacato balneari sulla situazione del comparto, Confindustria, Confapi, Cna, Agris e Facoltà di Agraria di Sassari sulla bollitura preventiva del sughero prima della movimentazione, assessori dell’Agricoltura Gabriella Murgia, dell’Ambiente Gianni Lampis ed associazioni di categoria sul riconoscimento della figura dell’Agricoltore come “custode dell’Ambiente” come previsto dalla Pl n.277 (Giagoni e più), e nuovamente assessori dell’Agricoltura Gabriella Murgia e dell’Ambiente Gianni Lampis ed associazioni di categoria sulla PL n.168 (Maieli e più) riguardante la disciplina della coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio regionale. I lavori proseguiranno anche nel pomeriggio alle 15.30 con l’audizione dei Consorzi di difesa della Sardegna e dell’Associazione “Orto di Eleonora” sul fondo rotativo per le assicurazioni agricole previsto dalla legge regionale 17 del 2021.