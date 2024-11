Cor 29 gennaio 2022 Consulta del Parco, ancora un rinvio Sempre più difficile la regolare attività dell´assemblea del Parco Regionale di Porto Conte. Due soli punti approvati nell´ultima riunione, poi la chiusura anticipata dei lavori. Presente il presidente Tilloca dopo le bordate ricevute nelle ultime settimane dal sindaco Mario Conoci a causa delle continue assenze



ALGHERO - Nella giornata di giovedi 27 Gennaio si è svolta la prima Assemblea dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte del nuovo anno. Rispetto a quanto previsto dall’Ordine del giorno predisposto dall’Ente con sede a Tramariglio, sono stati discussi e approvati due soli punti.



Si tratta del “Servizio di Tesoreria con adesione alla Convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A. con la presa d’atto della ripetizione del servizio da parte del Comune di Alghero per il periodo 01.01.2022-31.12.2024” e della “Presa d’atto dell’inesistenza di enti e società partecipate da consolidare, annualità 2015/2021”.



Il “Regolamento dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana” è stato rinviato alla Commissione Comunale Ambiente dove sarà illustrato e discusso per poi ritornare in Assemblea e, salvo ulteriori rinvii, approvato. Nessuna discussione ne votazione neppure per la Consulta. Inoltre, dall’Assemblea è emersa la richiesta di implementare la collegialità e condivisione rispetto alle varie azioni e progettualità avviate dall'Ente Parco. Richiesta che è stata accolta da parte del Presidente Tilloca, del componente del Consiglio Direttivo Grossi e del direttore Mariani che - si legge nella nota di Casa Gioiosa - «da sempre, hanno garantito massima totale disponibilità verso i componenti dell’Assemblea». La seduta è stata aggiornata alla prossima convocazione.