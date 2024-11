S.A. 30 gennaio 2022 Mattarella rieletto presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica, ricevendo 759 voti su 1.009 con quorum fissato a 505. Il giuramento è previsto per il 3 febbraio alle 15.30



ALGHERO - «Il senso di responsabilità mi impone di non sottrarmi e prevale sulle mie idee ed anche sulla vita privata». Queste le prime parole del presidente Sergio Mattarella a pochi minuti dalla sua rielezione. Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica, ricevendo 759 voti su 1.009 con quorum fissato a 505. Prima del decisivo ottavo scrutinio a Montecitorio, la maggioranza aveva raggiunto l'intesa sul secondo mandato e l'attuale Capo dello Stato aveva dato la sua disponibilità. L'Aula ha salutato la rielezione con un applauso di oltre quattro minuti. Il giuramento è previsto per il 3 febbraio alle 15.30. Mattarella è il secondo Capo dello Stato più votato della storia italiana dopo Sandro Pertini (832 voti su 995).