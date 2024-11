S.A. 2 febbraio 2022 Mensa, l´azienda replica ad Alghero La nota in cui la Serenissima Ristorazione, azienda che nei mesi scorsi si è aggiudicata l´appalto delle mense scolastiche ad Alghero, si difende nella polemica scoppiata in città per le dure critiche al servizio e alla qualità del cibo





«La qualità delle materie prime è ampiamente verificabile: pasta solo di produzione biologica, la frutta biologica o coltivata in Sardegna» si legge ancora nel comunicato dove si fa riferimento anche al rispetto delle «fasi di preparazione, cottura, elaborazione e gestione del menù», dei tempi di distribuzione veloci per il rispetto delle normative anti Covid, degli strumenti utilizzati affinchè «i pasti non perdano la temperatura». Dall'azienda una richiesta di confronto e dialogo nelle sedi preposte: «i genitori sono egregiamente rappresentati nella Commissione Mensa, che si riunisce con regolarità e che è stata già invitata presso il Centro di Produzione». ALGHERO - La Serenissima Ristorazione, azienda che nei mesi scorsi si è aggiudicata l'appalto delle mense scolastiche ad Alghero, si difende nella polemica scoppiata in città per le dure critiche al servizio e alla qualità del cibo. In una nota firmata dal responsabile Angelo Caria e dalla nutrizionista Rita Cadoni «incaricata di monitorarecostantemente il servizio e il controllo qualità», l'azienda ricorda di essere dotata di «impianti moderni e attrezzature tecnologicamente avanzate» e di servire «i pasti alla temperatura e con le caratteristiche previste nei menù appositamente studiati e approvati dalle dietologhe e nutrizioniste aziendali, del servizio SIAN della ASL locale».«La qualità delle materie prime è ampiamente verificabile: pasta solo di produzione biologica, la frutta biologica o coltivata in Sardegna» si legge ancora nel comunicato dove si fa riferimento anche al rispetto delle «fasi di preparazione, cottura, elaborazione e gestione del menù», dei tempi di distribuzione veloci per il rispetto delle normative anti Covid, degli strumenti utilizzati affinchè «i pasti non perdano la temperatura». Dall'azienda una richiesta di confronto e dialogo nelle sedi preposte: «i genitori sono egregiamente rappresentati nella Commissione Mensa, che si riunisce con regolarità e che è stata già invitata presso il Centro di Produzione».