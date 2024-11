Cor 3 febbraio 2022 Alghero ospita l´UltraBiking Sardinia Dal 14 al 16 ottobre 2022, Alghero ospiterà la prima edizione dell’UltraBiking Sardinia - UBS790, manifestazione di ultracycling di 790km e 14000m dislivello in modalità senza supporto



ALGHERO - Ormai è ufficiale, dal 14 al 16 ottobre 2022, Alghero ospiterà la prima edizione dell’UltraBiking Sardinia - UBS790, manifestazione di ultracycling di 790km e 14000m dislivello in modalità senza supporto. «Si pedala in paradiso, passando dalle strade costiere a strapiombo sul mare fino ai selvaggi territori del Gennargentu. La prima parte è veramente impegnativa poiché in 275 km si affrontano ben 5600m di dislivello. Colpisce la sensazione di isolamento: in molti segmenti si pedala anche per 50 km in completa solitudine in territori disabitati. Non si può sottovalutare la pianificazione nel rifornirsi di acqua e di cibo e si deve gestire la solitudine. Il traffico è inesistente e la qualità delle strade è buona. Sono assolutamente convinto che questo percorso racchiuda tutti gli elementi perfar vivere un'esperienza incredibile a tutti i "Dreamers" che vi parteciperanno. UBS 790 non solo sarà una grande sfida con sé stessi ma grazie alle caratteristiche del territorio sarà una veraavventura». Con queste parole Giampy Gaspari, ideatore ed organizzatore della manifestazione, racconta, la sua ricognizione del percorso affrontata in modalità gara no stop in quella che è stata definita l’edizione zero dell’evento.