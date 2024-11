S.A. 7 febbraio 2022 Corso Aree Portuali, iscrizioni aperte ad Alghero E´ già iniziato il corso triennale I.T.S. per la Gestione Tecnologica dell’infomobilità delle Aree Portuali 4.0. Si tratta di una formazione terziaria professionalizzante non universitaria in risposta alle domande delle imprese che chiedono nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche



ALGHERO - Ad Alghero partirà un corso triennale I.T.S. (Istituto Tecnico Superiore) per la Gestione Tecnologica dell’infomobilità delle Aree Portuali 4.0 (6° liv. EQF), grazie alla collaborazione tra l’Istituto di Istruzione Superiore Angelo Roth di Alghero e la fondazione Mo.So.S di Cagliari. Sbocchi occupazionali, grande opportunità di inserimento nel mondo del lavoro per studenti già diplomati che seguono docenti e professionisti nel campo dell’innovazione tecnologica, questi gli obiettivi di una preparazione altamente qualificata. Si tratta di una formazione terziaria professionalizzante non universitaria in risposta alle domande delle imprese che chiedono nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per poter realizzare processi di innovazione nei settori produttivi delle piccole e medie imprese.



Gli ITS rappresentano un'opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una strategia nuova fondata sulla connessione tra le politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali, con l'obiettivo di sostenere gli interventi destinati all’Efficienza energetica, alla Mobilità sostenibile, alle Nuove tecnologie della vita e del Made in Italy (Sistema agroalimentare, Sistema casa, Sistema meccanica, Sistema moda, Servizi alle imprese), Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –Turismo, Tecnologie della informazione e della comunicazione. Si può iscrivere ad un ITS chi ha già conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso un liceo, un istituto tecnico o professionale.



Il corso attivato al Roth si articola in sei semestri. Nel primo semestre si svolgono unità formative di base di lingua inglese, informatica, statistica, dell’impresa e della sua organizzazione, di sicurezza e gestione dell’emergenza, di autoimprenditorialità. Nei semestri successivi sarà dato ampio spazio ai moduli professionali come alla nautica da diporto, alle infrastrutture portuali turistiche e commerciali, alla sostenibilità ed economia circolare, alla gestione della mobilità sostenibile, a esperienze di start up nella nautica e nel turismo sostenibile con i corsi tenuti da docenti che provengono prevalentemente dal mondo del lavoro. Una parte rilevante del corso si svolgerà in azienda, determinando una forte relazione con il settore professionale anche attraverso le ore di stage svolte in realtà lavorative algheresi, sarde e nazionali.



Rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti di vari settori costituiranno la commissione d'esame che concluderà il percorso formativo teorico e pratico con le con verifiche finali. Al termine del corso si consegue il Diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al VI livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF. Al momento, anche alla luce della situazione emergenziale, le attività didattiche si svolgono a distanza; non appena sarà possibile le lezioni si terranno in presenza presso la sede dell’istituto Roth in via Diez ad Alghero. Le lezioni sono iniziate ma c’è ancora qualche posto disponibile. Chi fosse interessato ad iscriversi può trovare tutte le informazioni necessarie sul sito internet del I.I.S. Roth di Alghero, chiamando al numero di telefono 079-951627 o inviando una mail al tutor del corso, prof. Marco Piga, all’indirizzo marco.piga@istituto-roth.edu.it.