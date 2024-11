S.A. 7 febbraio 2022 Osteoporosi: medici riuniti a Sassari Il primo evento Ecm, che si è svolto in presenza dall´inizio della pandemia, organizzato dall´Ordine dei medici chirurghi e degli odondoiatri della Provincia di Sassari



Una patologia asintomatica che si manifesta quando si cronicizza. "Una ladra silenziosa”: definizione che è stata attribuita all’osteoporosi dal dott. Mario Palermo, direttore di Endocrinologia all’Aou di Sassari, nel corso del convegno che si è svolto sabato 5 febbraio all’Hotel Carlo Felice su: "L’Osteoporosi all’osservazione del medico chirurgo e del medico odontoiatra".



Il primo evento Ecm in presenza, dall'inizio della pandemia, organizzato dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Sassari. Dopo i saluti dei due presidenti Nicola Addis, per i medici chirurghi e di Carlo Azzena per i medici odontoiatri, si è posto l’accento sul fatto che sia “inaccettabile che ci siano colleghi non ancora vaccinati e per i quali si rende indispensabile la sospènsione”.



Si è quindi entrati nel vivo della conferenza con gli interventi di diversi specialisti nel campo dell’osteoporosi, una patologia cronica, di cui soffrono 300 milioni di persone nel mondo occidentale, di queste il 30 per cento sono donne. Una patologia asintomatica che si manifesta solo al momento in cui si arriva a fratture, con aggravio di costi sul sistema sanitario



Il trattamento è lungo, costoso e senza evidenti miglioramenti, per questi motivi viene abbandonato dal 50 per cento dei pazienti che inizia i trattamenti. Tra i relatori Marco Scarpelli, medico legale, Luca Deiana e Franca Dore che ha ribattezzato l’osteoporosi: “Un disordine scheletrico”. A conclusione dell’evento sono risultati fondamentali: l’informazione, l’assistenza e la logistica sul territorio perchè il paziente capisca che si tratta di una malattia vera e che quando si manifesta diventa invalidante.