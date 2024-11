S.A. 14 febbraio 2022 Avvio imprese, 35mila ai giovani agricoltori Obiettivo dell´intervento è quello di "favorire l´ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale". Domande dal 1 aprile



CAGLIARI - Approvato dall'assessorato dell'Agricoltura il bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura del PSR Sardegna 2014-2020, "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori". Obiettivo dell'intervento è quello di "favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale".



Beneficiari del sostegno sono i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda. Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario per l'avviamento dell'attività imprenditoriale da parte del giovane agricoltore.



I beneficiari del premio devono essere residenti in Sardegna e in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato. L'importo forfettario del premio per l'avviamento dell'attività imprenditoriale da parte del giovane agricoltore è fissato in 35mila euro. La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 1 aprile 2022 e il 2 maggio 2022, utilizzando il portale del sistema informativo dell'organismo pagatore Argea.