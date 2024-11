Cor 10 febbraio 2022 Energia: Lunesu e Doria in prima linea Il caro energia mette in ginocchio le imprese: Lega-PSd’Az, per le isole il nostro impegno c’è da tempo, non sono serie B. Così i senatori sardi della Lega-PSd’Az, Lina Lunesu e Carlo Doria



CAGLIARI – «Fa piacere notare come anche altre forze politiche si interessino ora alla condizione energetica delle nostre isole. La Lega ha da tempo posto all’attenzione del governo l’equità energetica di Sicilia e Sardegna al resto del Paese, che consenta così di poter modulare la richiesta di energia elettrica ed il relativo fabbisogno. Imprese e cittadini delle nostre isole non sono di categoria inferiore al resto della nazione e perciò necessitano della stessa attenzione e degli stessi provvedimenti allo studio in queste ore. Grazie alla Lega ed alla sua opera, siamo ormai prossimi allo stanziamento di significative risorse a livello nazionale che consentiranno di contrastare lo tsunami delle tariffe. Ma con i nostri rappresentanti al governo stiamo anche lavorando per ripristinare la superinterrompibilità per l'isola, tema sul quale la Lega è in prima linea anche nel Consiglio regionale sardo, che rappresenta uno strumento imprescindibile per difendere le imprese sarde. Su questa battaglia auspichiamo di trovare il più largo consenso anche dalle altre forze politiche per garantire interventi strutturali che consentano risposte efficaci ad ulteriori rincari delle materie». Così i senatori della Lega-PSd’Az Lina Lunesu e Carlo Doria (nella foto).