Aou Cagliari, Seazzu firma la road map

CAGLIARI - Rafforzamento dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, collaborazione sempre più stretta con l’Ateneo cagliaritano e valorizzazione del personale: la road map è tracciata ed è stata condivisa dal direttore generale dell’Aou, Chiara Seazzu, che ieri – affiancata dai direttori sanitario, Ferdinando Coghe, e amministrativo, Maria Luisa Mastino – ha incontrato i sindacati del comparto. Un vertice, il primo di una lunga serie, a cui hanno partecipato anche il rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, Francesco Mola, e il direttore generale dell’Ateneo Aldo Urru.



«Abbiamo analizzato le criticità – spiega Chiara Seazzu – siamo ancora nel pieno dell’emergenza negli ospedali sardi e il Policlinico Duilio Casula è impegnato in prima linea con tutto il suo personale. Medici, infermieri, oss, tecnici, personale sanitario e amministrativo non si sono mai risparmiati nonostante le oggettive difficoltà e anche oggi stanno dimostrando tutta la loro dedizione e grande professionalità». L’Aou, ha detto ancora il direttore generale, proseguirà nella sua mission, ampliando il suo raggio di azione e curando ancora di più i bisogni dei cittadini e dei lavoratori». Insomma, l’obiettivo è affrontare l’emergenza guardando in avanti, «stando accanto ai cittadini, dando loro una sempre più alta offerta di salute in totale sicurezza».