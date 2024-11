S.A. 11 febbraio 2022 Il libro di Laura Boldrini: tour in Sardegna L´ex presidente della camera presenterà il suo libro "Questo non è normale. Come porre fine al potere maschile sulle donne" a Sassari, Macomer, Olbia e Cagliari



SASSARI - Le Librerie Ubik della Sardegna ospiteranno un tour di

Laura Boldrini che presenterà il suo ultimo libro: "Questo non è

normale. Come porre fine al potere maschile sulle donne", edito da

Chiarelettere. Primo appuntamento a Sassari venerdì 18 alle ore 18,00 nell'Aula Magna dell'Università. A dialogare con Laura Boldrini sarà Carla Bassu. Il tour proseguirà a Macomer sabato 19, ad Olbia domenica 20 e a Cagliari lunedì 21.



Laura Boldrini ha voluto dedicare il libro a una grande battaglia di civiltà, mettendo in fila fatti, testimonianze, storie che fotografano un modello patriarcale duro a morire. Un libro che fa riflettere sulle discriminazioni e i pregiudizi di tutti i giorni, in ogni ambito della nostra società. La parità tra uomini e donne in Italia si riassume nel motto "tutto cambia perché nulla cambi".



Laura Boldrini ha lavorato alla Fao, al Pro­gramma alimentare mondiale

(Pam/Wfp) ed è stata portavoce per il Sud Europa dell’Alto

commissariato delle Nazioni Unite per i ri­fugiati (Unhcr). Ha svolto

molte missioni in luoghi di crisi. Nel 2013 è stata eletta presi­dente

della Camera dei deputati. Rieletta de­putata nel 2018, da aprile 2021

è presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani

nel mondo. Ha pubblicato i libri Tutti indietro (Rizzoli 2010), Solo

le montagne non si incontrano mai (Rizzoli 2013), Lo sguardo lontano

(Einaudi 2015), La comunità possibile (Marsilio 2017) e Le donne di

Minsk (con Lia Quartapelle, Infinito 2021).



Nella foto: Laura Boldrini