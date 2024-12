Cor 12 febbraio 2022 Riparte il basket: il weekend dell´Alghero Dopo la lunga pausa imposta dalla Federazione per limitare la diffusione dei contagi, da questo weekend ripartono tutti i campionati. Ecco gli impegni giovanili della Asd Pallacanestro Alghero e il mach della serie B



ALGHERO - Tutti in campo. Ripartono anche i campionati giovanili di basket. Dopo la lunga pausa imposta dalla Federazione per limitare la diffusione dei contagi, da questo weekend riprendono tutti i campionati. Ecco gli impegni giovanili della Asd Pallacanestro Alghero. Si parte dalla giornata odierna, sabato 12 febbraio con l'under 13 femminile: appuntamento alle ore 16 al Pala Manchia di Alghero (Via Mauro Manca) per la gara contro il Balai Porto Torres.



Tre le partite in calendario per la giornata di domenica 13 febbraio. L'under 16 maschile affronta, sempre ad Alghero (Pala Manchia) il Genneruxi Cagliari alle ore 12, mentre per il campionato Esordienti femminile in programma (ore 16) Polisportiva Dinamo Sassari-Pallacanestro Alghero. Chiude il lungo finesettimana cestistico marchiato pallacanestro Alghero la gara valevole per il campionato di Serie B femminile: la Costruzioni Valentino Alghero affronta alle ore 18 al Pala Manchia lo Spirito Sportivo Cagliari.



