Badesi, terribile schianto: un morto e tre feriti

CASTELSARDO - Terribile incidente stradale intorno alle 23 di sabato sulla Strada Provinciale 90, nei pressi di Badesi. Per cause in corso di accertamento, due mezzi, uno dei quali un grosso furgone, si sono scontrati violentemente frontalmente. Sul posto tra i primi a soccorrere i malcapitati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Tempio Pausania che ha lavorato duramente per estrarre due persone dalle lamiere. Pesantissimo il bilancio: In tutto si registrano tre feriti e un deceduto. Sono intervenuti sul posto i carabinieri e il personale del 118.