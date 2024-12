S.A. 14 febbraio 2022 Buttano rifiuti in strada: multati Il Nucleo Investigativo del Corpo Forestale di Oristano, in un mese e mezzo, ha sorpreso e sanzionato 5 persone, contestando loro l’abbandono di rifiuti sul suolo, con multe sino a 3mila euro



ORISTANO - Il Nucleo Investigativo del Corpo Forestale di Oristano, in questo scorcio d’anno 2022, ha sorpreso e sanzionato 5 persone, contestando loro l’abbandono di rifiuti sul suolo, con multe sino a 3mila euro. Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, nonostante l’accresciuta attenzione da parte della popolazione, continua a manifestarsi in tutta la sua gravità per le pesanti ripercussioni sull'ambiente, sulla salute delle persone, sulle attività produttive e infine per gli ingenti costi di bonifica che ricadono sui Comuni. Il Corpo Forestale è sempre impegnato in prima linea, con un grande impiego di risorse umane e strumentali, per contribuire ad arginare tale fenomeno. L'appello è rivolto ai cittadini e al loro senso civico: le segnalazioni possono essere rivolte al numero verde 1515 per tutte «le situazioni ritenute illecite nonché qualsiasi elemento utile per individuare i responsabili.»