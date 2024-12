Cor 15 febbraio 2022 Mascherine, contributi per le Rsa a Sassari Pubblicato dal comune di Sassari l’avviso “Disposizioni finalizzate a facilitare l´acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle Rsa e nelle altre strutture residenziali”



SASSARI - Pubblicato dal comune di Sassari l’avviso “Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle Rsa e nelle altre strutture residenziali”. Possono partecipare all’avviso le strutture residenziali e le Rsa, pubbliche o private, accreditate e convenzionate, per l’acquisizione di dispositivi di protezione individuali (mascherine almeno di tipo Ffp2, occhiali o visiera, tute, guanti ed altri dispositivi atti a prevenire il contagio) attraverso la concessione di un contributo in favore di queste. L’erogazione del finanziamento, compatibilmente con i vincoli di bilancio, avverrà in un’unica soluzione, previa verifica e riscontro positivo, da parte dei Servizi competenti, della regolarità e completezza delle ricevute quietanziate prodotte. L’ammontare massimo del contributo sarà erogato in base all’incidenza percentuale dei posti letto occupati in ogni struttura nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 sul totale dei posti letto. Le domande potranno essere inoltrate fino al 14 marzo 2022. La misura di sostegno a favore di ciascuna struttura sarà determinata sulla base delle domande che perverranno all’ente gestore dell’Ambito Plus.