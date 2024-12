Cor 16 febbraio 2022 In Porto ad Alghero l´Aringhieri Rimarrà ormeggiata presso la banchina “Dogana” del porto di Alghero fino al prossimo giovedì e sarà aperta alle visite della cittadinanza dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 17.30 di ogni giorno



ALGHERO - Il Sindaco, Mario Conoci, accompagnato dal Capo del Circondario Marittimo di Alghero Tenente di Vascello Giuseppe TomaiI, nella mattinata odierna ha svolto, a bordo della Nave Roberto Aringhieri, una visita istituzionale dell’unità giunta, solo ieri, nel porto di Alghero. Il Sig. Sindaco è stato accolto dal Comandante della Nave della Guardia Costiera, Tenente di Vascello Arturo Incerti. Nel corso della visita, il Comandante Incerti ha illustrato le varie attività che vengono svolte dall’equipaggio impiegato a bordo di una delle navi del comparto SAR (Search and Rescue) più grandi al mondo, che insieme alla sua gemella, è anche la più lunga imbarcazione autoraddrizzante ed inaffondabile mai costruita in Italia, realizzata grazie al cofinanziamento con fondi europei nell’ambito del Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014/2020.



L’Unità di 34 metri di lunghezza, varata lo scorso 28 ottobre presso i cantieri Intermarine di Messina, è l’ultima entrata in servizio nella flotta della Guardia Costiera, appartenente alla nuova classe “Angeli del Mare”, dedicata proprio alla memoria del personale del Corpo che ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. La nave è, infatti, intitolata al Tenente di Vascello Roberto Aringhieri, Medaglia d’Oro al Valor di Marina, che perse la vita il 28 ottobre del 1995 mentre operava in un team ispettivo incaricato di verificare il carico trasportato da un mercantile straniero. L’unità è dotata di un sistema avanzato di comando e controllo in grado di assicurare maggiore autonomia, elevate capacità operative e una migliore logistica per il ricovero di eventuali naufraghi presenti a bordo.



Costruita in lega di alluminio, è spinta da due motori ognuno in grado di sviluppare 1790 kW alimentati a gasolio accoppiati a due idrogetti. La velocità massima raggiungibile è di 31 nodi, l’autonomia è di 1000 miglia a 28 nodi. Al termine della visita, il sindaco ha manifestato il proprio apprezzamento ringraziando la Guardia Costiera per il suo operato «non solo sul fronte della prevenzione e del controllo, ma anche e soprattutto per le attività di promozione della legalità e della cultura del rispetto dell’ambiente». Ha sottolineato altresì che «la collaborazione tra Amministrazione comunale e Guardia Costiera produce risultati sempre più efficaci su ogni ambito delle attività svolte nel nostro mare. La presenza della Guardia Costiera è dunque un valore per tutto il complesso delle attività che essa svolge a vantaggio della nostra comunità».