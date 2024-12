S.A. 18 febbraio 2022 A Sassari online i dipendenti comunali Da oggi è online sul sito del Comune di Sassari la rubrica completa di tutti i dipendenti comunali. La rubrica è raggiungibile nell'homepage del sito e attraverso un collegamento presente in fondo a ogni pagina



SASSARI - Un’Amministrazione più trasparente e più vicina ai cittadini è la direzione di Palazzo Ducale. In ragione di questo, da oggi è online sul sito del Comune di Sassari la rubrica completa di tutti i dipendenti. I cittadini e gli utenti hanno così a disposizione un nuovo strumento che permette di eseguire una ricerca tra il personale dell'Amministrazione. Molto utile è il filtro che permette di cercare per nome, cognome, email, telefono.



Inoltre è possibile visualizzare i dipendenti appartenenti a un determinato settore o servizio o per specifico profilo professionale. Gli utenti potranno così con facilità contattare gli uffici competenti per materia attraverso una semplice mail (o in seconda battuta telefonicamente).



La rubrica è raggiungibile nell'homepage del sito e attraverso un collegamento presente in fondo a ogni pagina del sito web (tecnicamente chiamato footer). La rubrica può esser utile anche per verificare se effettivamente si è stati chiamati da un numero telefonico che corrisponde ad un interno degli uffici comunali o se il mittente di una mail è effettivamente un dipendente comunale.