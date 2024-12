Cor 19 febbraio 2022 Riformatori: dimissioni per Alberto Bamonti Terremoto nei Riformatori Sardi di Alghero. Dimissioni immediate e irrinunciabili per il segretario cittadino. Situazione delicatissima in virtù del ruolo ricoperto da Bomanti: è infatti l´unico membro del partito presente in Consiglio



ALGHERO - «Immediate e irrevocabili dimissioni da segretario cittadino dei Riformatori Sardi di Alghero. Mi dimetto, ma resto comunque in questo partito perché credo che in questi due anni e più, ho conosciuto iscritti ed elettori che credono nei miei stessi principi e valori. Rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti a coloro che mi sono stati vicino». E' il contenuto della lettera indirizzata da Alberto Bamonti (nella foto) al segretario regionale Aldo Salaris ed ai membri del direttivo regionale. Situazione delicatissima ad Alghero, in virtù del ruolo ricoperto da Bomanti: è infatti l'unico membro del partito presente in Consiglio comunale. L'ormai ex segretario cittadino ha convocato tutto il direttivo di Alghero, ad una riunione per lunedì 21 febbraio presso la sede di via Verdi.