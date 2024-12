video Cor 21 febbraio 2022 La stanza della poesia: Vincenzo Cardarelli Nel solco della fortunata serie de “La poesia del lunedì”, il Quotidiano di Alghero si arricchisce della nuova rubrica, con cadenza bisettimanale, il lunedì ed il giovedì: ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



GABBIANI



Non so dove i gabbiani abbiano il nido,

ove trovino pace.

Io son come loro

in perpetuo volo.

La vita la sfioro

com’essi l’acqua ad acciuffare il cibo.

E come forse anch’essi amo la quiete,

la gran quiete marina,

ma il mio destino è vivere

balenando in burrasca.



_ Vincenzo Cardarelli _

(1887-1959)



