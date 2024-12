S.A. 22 febbraio 2022 The Jazz Club Network ad Alghero il 4 marzo Tredici concerti in scena fino al 7 maggio faranno tappa a Cagliari, Sassari e al Poco Loco di Alghero dove il 4 marzo esordirà Pancho Montañez



ALGHERO - È tutto pronto per l’edizione di The Jazz Club Network 2022, straordinario percorso musicale isolano proiettato sin dalle origini alla continua ricerca di nuove atmosfere, nuovi spazi, nuove sonorità e organizzato da CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in collaborazione con Sardegna Concerti. Un’esplorazione trasversale tra stili e linguaggi in arrivo da tutto il mondo, in cui la musica e i suoi interpreti - dal fenomeno della pedal guitar Roosevelt Collier, alla miscela esplosiva di jazz, soul e pop del pupillo di Herbie Hancock Michael Mayo, alla raffinatezza pianistica di Danny Grissett Trio -, affrontano i palcoscenici sardi in un’ottica di grande leggerezza, scambio e sinergia col pubblico.



La novità di questa originalissima edizione è il debutto del Jazz Club Network sui due palcoscenici del Teatro Massimo. L’elegante spazio teatrale al centro di Cagliari si appresta infatti ad accogliere gli amanti della musica jazz con un foyer rinnovato nell’impianto luci e negli arredi, pronto alla sfida del multimediale e delle arti visive e in perfetta sintonia con i live che da fine febbraio ai primi di maggio si susseguiranno sui palchi. Un risultato importante nell’economia delle politiche culturali dell’Isola e frutto di un nuovo corso, iniziato lo scorso 4 gennaio, grazie alla co-gestione di Cedac e Jazz in Sardegna, due delle realtà dello spettacolo e della musica dal vivo tra le più prestigiose dell’Isola.



Cagliari non sarà però l’unica città ad ospitare The Jazz Club Network: come da tradizione i tredici concerti previsti a partire da giovedì prossimo e in scena fino al 7 maggio (con inizio alle ore 21), faranno tappa negli altri due club del circuito sardo, ovvero Il Vecchio Mulino di Sassari e il Poco Loco di Alghero, capisaldi e crocevia delle nuove tendenze artistiche della musica jazz isolana. Ad Alghero l'esordio è il 4 marzo con Pancho Montañez. Nel corso della sua carriera ha condiviso palcoscenici con musicisti della statura di Jorge Pardo, Olga Román, Perico Sambeat, Roberto Quintero, Amanda Querales, solo per citarne

solo alcuni. Nel maggio del 2021 è uscita la sua seconda produzione discografica dal titolo “Yeya”, un progetto composto da artisti della scena valenciana e da musicisti della B.C.M.-Valencia Campus. Montañez

ha creato un repertorio che esplora le tonalità della sua nativa Venezuela, giocando con i colori del Mediterraneo e coi suoni dell'originale mondo dei tamburi afroamericani. Un lavoro artistico colmo

di ritmi intricati e trame che contribuiscono alla combinazione di esperienze e contesti musicali dei membri della band.