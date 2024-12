Cor 22 febbraio 2022 Fumo in cabina: atterraggio d´emergenza 75 i passeggeri a bordo, successivamente accolti ed assistiti in aerostazione dal personale Sogeaal. In mattinata è arrivato un altro aereo della compagnia Nouvelair Tunisine decollato dopo le 8



ALGHERO - Momenti di comprensibile apprensione e paura nella notte ad Alghero. Un aeromobile della Nouvelair Tunisine decollato da Nizza e diretto a Monastir Habib Bourguiba in Tunisia, con scalo a Tunisi, poco dopo l'una di notte, ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza presso lo scalo algherese a causa della presenza di fumo sospetto all'interno della cabina. 75 i passeggeri a bordo, successivamente accolti ed assistiti in aerostazione dal personale Sogeaal. In mattinata è arrivato un altro aereo della compagnia tunisina che ha caricato i passeggeri ed alle 8.30 li ha portati a destinazione.