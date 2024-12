S.A. 22 febbraio 2022 Nuovo impianto viticolo: domande entro 31 marzo La dotazione disponibile è pari a 266 ettari. Nella regione Sardegna la superficie massima richiedibile per ciascuna domanda è pari a 15 ettari



CAGLIARI - AGEA ha reso disponibile sul portale SIAN le funzionalità per la presentazione delle domande di autorizzazione per nuovi impianti viticoli in Sardegna. La dotazione disponibile è pari a 266 ettari. La presentazione telematica delle domande deve essere fatta utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul SIAN come utente qualificato o tramite il CAA o tramite il libero professionista entro il 31 marzo 2022 sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.



Possono presentare la richiesta di concessione di autorizzazioni di nuovo impianto tutti coloro che hanno in conduzione una superficie agricola almeno pari o superiore a quella per la quale chiedono l'autorizzazione per l'impianto di un nuovo vigneto. Nella regione Sardegna la superficie massima richiedibile per ciascuna domanda è pari a 15 ettari.



Come stabilito dal decreto dell'assessora dell'agricoltura del 1 febbraio 2022, non saranno applicati i criteri di priorità alle richieste di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli da realizzare sul territorio della regione Sardegna presentate nell'annualità 2022 e successive. Le autorizzazioni per nuovi impianti, una volta assegnate, dovranno essere utilizzate (ovvero le barbatelle dovranno essere piantante nel terreno) nei successivi tre anni.