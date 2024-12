S.A. 22 febbraio 2022 Finanziaria: 40 milioni per gli allevatori sardi L’emendamento prevede una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro (17 milioni e 500mila per i capi bovini e 22 milioni e 500mila per quelli ovini e caprini) con un sistema di sovvenzione dirette



CAGLIARI - Quaranta milioni di euro agli allevatori sardi per far fronte al caro prezzi che grava sulle materie prime. Un forte sostegno predisposto dalla Giunta con un emendamento alla Finanziaria, per soccorrere le aziende sarde danneggiate dalle conseguenze economiche della crisi. L’emendamento prevede una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro (17 milioni e 500mila per i capi bovini e 22 milioni e 500mila per quelli ovini e caprini) con un sistema di sovvenzione dirette.



«Questo è il primo passo di un grande progetto di rilancio che prevede il sostegno sistematico alle aziende agricole sarde con un abbattimento strutturale dei costi di produzione. Un rilancio in termini anche quantitativi, perché il nostro obiettivo è quello di ricoltivare la Sardegna riportando i giovani nelle campagne, verso l’agricoltura e l’allevamento» le parole del governatore Christian Solinas, pochi giorni dopo la mobilitazione del mondo agricolo a Cagliari.



«La Regione, oggi più che mai - conclude il presidente Solinas - è vicina al mondo delle aziende agricole e zootecniche, al quale guarda con gratitudine e ammirazione, con la consapevolezza che non può esserci economia virtuosa in Sardegna senza il prezioso lavoro, frutto di tanti sacrifici, di chi lavora nelle campagne tenendo in vita un’attività che non è solo economica, ma è anche tradizione e cultura».