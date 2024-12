S.A. 23 febbraio 2022 Il nuovo romanzo di Chiappe a Sassari Appuntamento venerdì 25 febbraio alle ore 18,00 al Vecchio Mulino in Via Frigaglia 5. Dialoga con l´autrice Flavio Soriga



SASSARI - Maria Francesca Chiappe sarà a Sassari per la presentazione del suo romanzo "Non è lei". Appuntamento venerdì 25 febbraio alle ore 18,00 al Vecchio Mulino in Via Frigaglia 5. Dialoga con l'autrice Flavio Soriga

L'incontro è organizzato da Biemme servizi letterari e dalla Libreria Koinè-Ubik.



IL libro è ambientato a Villasimius. La stagione balneare è finita, quando una donna magistrato viene uccisa a pochi passi dal mare. Nessuno ha visto né sentito nulla e gli inquirenti non sanno da dove cominciare. Allora si concentrano sulle sue attività social e le relazioni private, e

mettendo a nudo la vita della vittima ne svelano le umane debolezze.

Come spesso accade, le informazioni intime finiscono sui giornali e

l'esistenza di una donna riservata viene esposta alla pubblica

curiosità, in una sorta di massacro postumo. Ma c'è qualcuno che non

ci sta: Annalisa, cronista televisiva, userà qualsiasi mezzo affinché

la memoria della sua amica sia ripristinata e la verità, anche

investigativa, venga finalmente a galla.



La Chiappe è una giornalista cagliaritana che si è a lungo occupata di cronaca giudiziaria. Ha lavorato anche in televisione dove ha ideato e

condotto programmi di cronaca nera. Nel 2008 ha vinto il Premio

Cronista dell’anno (carta stampata) dell’Unione nazionale cronisti

italiani. Nel giugno 2017 è stata insignita dal Capo dello Stato

dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica

italiana. Ha pubblicato diversi libri-inchiesta su fatti accaduti in

Sardegna.